Pellegrini no le cierra la puerta a Guido Rodríguez

Guido Rodríguez acabó contrato con el Real Betis el pasado 30 de junio, tras un mes de mercado de fichajes, el centrocampista todavía sigue sin encontrar equipo. Ante la dificultad, Manuel Pellegrini le ha dejado la puerta abierta a un posible regreso.

"Perder a jugadores importantes como Guido siempre altera la capacidad del plantel. Es responsabilidad de los jugadores que tenemos llegar al nivel que tenía Guido. Es una pérdida importante que ojalá podamos suplir con nuestros jugadores jóvenes. ¿Qué vuelva? Nada en la vida es descartable, menos aún un jugador que sigue sin equipo y que conocemos, pero no me quiero centrar en jugadores que no son del Betis", dijo el entrenador chileno.

Todo hacía indicar que el FC Barcelona tenía un acuerdo con Guido, sin embargo, nada más lejos de la realidad, el jugador todavía sigue sin encontrar equipo. El gran valedor de Rodríguez era Xavi Hernández, pero con el despido del entrenador catalán la contratación del argentino quedo congelada.

El centrocampista se marchó a disputar la Copa América, trofeo que acabó levantando, y ahora se encuentra de vacaciones a la espera de ofertas.

William Carvalho

Pellegrini en la rueda de prensa previa al último partido de la pretemporada de Estados Unidos, también tuvo tiempo de hablar de William Carvalho: "Es parte del plantel, un jugador muy importante. Haría falta una cantidad de dinero alta para sustituir a un jugador de su categoría, pero no quiero centrarme en nombre propios".