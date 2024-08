'Overbooking' en el Chelsea, más de quince jugadores apartados

El Chelsea trabaja en estos momentos con una plantilla con 'overbooking'. Entre quince y veinte jugadores del primer equipo londinense se entrenan apartados del grupo con la esperanza de que encuentren una salida y aligeren una plantilla que en estos momentos alcanza los 42 futbolistas.

Enzo Maresca, técnico de los 'blues', negó que esto sea un problema e insistió que ya tiene la plantilla que quiere y que sólo trabaja con los jugadores que se vana quedar. "No trabajo con los 42 jugadores, eso es ruido externo", dijo Maresca este miércoles en rueda de prensa.

"Estoy trabajando con 21 jugadores. En la sesión de hoy había veinte, ayer 21. Los otros 15-20 están entrenando por separado. Ni los veo. No es el lío que parece desde fuera", apuntó el italiano una vez confirmada la marcha de Conor Gallagher y la llegada de Joao Félix.

El Chelsea, que se ha gastado más de 1.300 millones de euros en dos años, desde la llegada del consorcio liderado por Todd Boehly en la primavera de 2022, ha optado por una estrategia de firmar jugadores con contratos largos y confiar en una revalorización a largo plazo que les permita hacer beneficio con ello.

Esta iniciativa, por el momento, no ha funcionado, pero ha provocado que el Chelsea tenga una plantilla muy larga y con un buen número de jugadores con contratos muy amplios. Como ejemplo, el de Joao Félix, que ha firmado siete años de acuerdo, y el de Cole Palmer, que tenía contrato hasta 2031 y lo ha extendido hasta 2033.

"Estoy aquí para tomar decisiones y para pensar qué es lo mejor para nosotros. No estoy pensando en cuántos años de contrato les quedan. Ese no es mi trabajo. Si no me gustan, ya pueden tener veinte años de contrato que no me va a importar", aseguró Maresca.

Entre los jugadores que están entrenándose ajenos al grupo están Kepa Arrizabalaga, Ben Chilwell, Wesley Fofana, Armando Broja, Trevoh Chabolah y Raheem Sterling, que tras la pretemporada parecía tener un hueco en el equipo, pero que se ha caído de las dos últimas convocatorias.

El inglés, que cobra más de 300.000 libras semanales, no estuvo contra el Manchester City ni tampoco participará en la previa de la Conference League contra el Servette.

"Hablé con Raheem antes del partido contra el City y le dije que le iba a costar tener minutos con nosotros. A Chilwell igual, es un gran tipo, pero por su posición no va a poder jugar mucho aquí. No me parece que esté siendo brutal con ellos, sólo sincero", admitió Maresca.