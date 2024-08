Vitor Roque deja el Barça para jugar en el Betis como cedido

El brasileño Vitor Roque dejará el Fútbol Club Barcelona para recalar como cedido en el Real Betis. El deseo del jugador ha podido más que la oferta del Sporing de Lisboa y, como avanza el diario Marca, el brasileño vestirá la camiseta verdiblanca.

Vitor Roque llegará a Sevilla sin opción de compra por parte de los béticos. El jugador quedó muy satisfecho de la visita recibida por parte de la delegación bética a Sevilla, con el exfutbolista Joaquín Sánchez a la cabeza, y realmente notó que el club andaluz tenía un gran deseo de que fuera su '9'.

El Barça no ha tenido otro remedio que aceptar esta propuesta y renunciar a los cerca de 30 millones que el Sporting de Lisboa parecía dispuesto a pagar por el jugador.

De esta manera, al ser una cesión de un jugador que no estaba inscrito, su marcha no computa en la masa salarial y no ayuda a rebajar el límite del 'fair play' financiero. El Betis solo asumirá la ficha del futbolista.

Vitor Roque quedó satisfecho con la operación ya que su ambición es demostrar en una Liga puntera que es capaz de competir al máximo nivel. El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, no lo veía preparado, y a el jugar en el campeonato luso no le motivaba en exceso.

El brasileño llegó al equipo azulgrana en el mercado de invierno del Athletico Paranaense a cambio de 30 millones de euros, más otros 30 en función de los objetivos. El refuerzo no convenció en exceso a Xavi, quien le dio 353 minutos repartidos en 16 partidos oficiales en los que marcó dos goles.

Vitor Roque avanzó su llegada al Barça y fue inscrito aprovechando el hueco dejado por la lesión de larga duración de Gavi. Una apuesta que aún ha quedado en el aire y en el Betis podrá demostrar realmente si está preparado para jugar en la élite.