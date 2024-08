El PSG no decepciona: otro 'crack' para Luis Enrique

No estaba muerto el París Saint-Germain... estaba preparándose para 'romper' - por enésima vez - el mercado. Puede ser que desde fuera se percibiera que la dirección deportiva debería haber reaccionado mucho antes a la marcha de Kylian Mbappé. En París, sin embargo, no se andan con tonterías y no han defraudado en cuanto a fichajes realizados.

'Lo que tenga que ser será', reza el dicho popular. Y al pie de la letra se lo ha tomado un PSG que poco a poco ha ido satisfaciendo a su afición de incorporación en incorporación. Curiosamente, la ilusión fue en 'crescendo', según iban saliendo los nombres de los fichajes. De Matvéi Safónov - será suplente de Donnarumma - a Desiré Doué - llamado a ser el nuevo ídolo del Parque de los Príncipes. Pasando por Joao Neves y Willian Pacho - 'joya' del Benfica y central con un gran futuro por delante -.

¿Y por qué Luis Enrique quiere más? Pues un motivo de peso, por ejemplo, para volver a sacar el talonario fue la inoportuna y grave lesión de Gonçalo Ramos. No tuvo fortuna en el estreno liguero ante Le Havre y estará unos tres meses apartado de los terrenos de juego.

No le basta con contar con Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Kang-in Lee, Kolo Muani, Marco Asensio y, ahora, Desiré Doué. Una delantera de garantías, pero sin un '9' goleador. Que echó su caña de pescar en Italia, en la Atalanta de Gian Piero Gasperini para ser más exactos.

El camino de 'La Dea' en la Europa League fue magnífico. Tan solo una derrota - en la vuelta de los cuartos ante un Liverpool al que 'reventó' en la ida - y cuatro empates. Que tuvo un final a la altura de su andadura por la competición: goleada y repaso futbolístico al 'Dios del invicto', el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. La obra de Gasperini obtuvo un merecido premio, gracias, sobre todo, a Ademola Lookman.

Héroe de Dublín

El británico nacionalizado nigeriano se marcó una final de 'locos'. Hat-trick de 'crack' para levantar el título de la Europa League en Dublín y poner fin el increíble récord de la 'aspirina'. Hizo trizas la línea defensiva de Xabi Alonso: actuando desde el perfil izquierdo, fue demasiado para Stanisic o Tapsoba, que sufrieron de lo lindo con él.

El primero de los goles vino de una gran anticipación a Paredes para definir a placer tras un centro raso de Zappacosta y, el segundo, fue una obra de arte: le tiró un caño a Xhaka para definir al palo largo desde la frontal. El último fue ya en la segunda mitad, sácandose un trazallo con su zurdo después de superar a su par con un par de bicicletas.

Las negociaciones siguen abiertas

Días atrás, avanzaba Santi Aouna el interés parisino por un Lookman que también ve con muy buenos ojos vestir la camiseta del París Saint-Germain. No existía una oferta oficial, pero sí que había acelerado las negociaciones con el entorno del jugador.

Como mínimo, tal y como informa Florian Plettenberg, Ademola Lookman llegó ya a un acuerdo verbal con el cuadro parisino. Quiere cumplir su sueño cuánto antes. Eso sí, por ahora las negociaciones entre clubes están estancadas. Es por ello que el Arsenal no le pierde de vista, en caso de que se frustrara la operación.

Un detalle importante es que la Atalanta está molesta con la actitud de su jugador. No fue convocado para enfrentar al Lecce en la primera jornada de la Serie A, una pista más que evidente de que el extremo quiere cambiar de aires.