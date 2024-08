Mats Hummels podría recalar en la Real Sociedad

La Real Sociedad busca reforzar su plantilla con la llegada de Mats Hummels según 'MARCA'. El equipo de Imanol Alguacil se ha visto muy deteriorado tras las salidas de jugadores claves como Mikel Merino o Robin Le Normand. La salida del centrocampista ya está prácticamente solventada con las llegadas de Sucic y Sergio Gómez, pero la salida del central aún no tiene recambio siendo Hummels el principal objetivo.

El central alemán llegaría a coste cero tras acabar contrato con el Borussia Dortmund la pasada campaña. El central tuvo una gran última temporada con el conjunto germano llegando a la final de la Champions League, donde perdieron contra el Real Madrid, y con Hummels como principal defensor de la zaga germana.

Experiencia para la defensa

La llegada de Hummels a la entidad donostiarra dotaría de experiencia y de galones a una zaga que se ha visto afectada por la salida de Le Normand dejando a Elustondo y Jon Pacheco como las únicas alternativas del primer equipo a Zubeldia, que se encuentra lesionado.

El defensor de 35 años ha sido objeto de varios clubes, entre ellos el Mallorca, pero parece que será la Real Sociedad el que consiga contra con los servicios del antiguo jugador del Bayern de Múnich y del Borussia Dortmund.