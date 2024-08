Oficial: Vitor Roque es nuevo jugador del Betis

El Real Betis tiene nuevo delantero centro. Vitor Roque llega al conjunto andaluz procedente del Barça por una temporada, aunque hay una cláusula que permite al equipo bético ampliar la cesión por una temporada más y, también, se incluye una opción de compra para que el Betis pueda hacerse de forma permanente con el jugador.

El jugador no contaba con la confianza de Hansi Flick para quien Pau Victor estaba por delante del delantero brasileño. Pese a llegar el año pasado como un fichaje estrella no llegó a cuajar con Xavi y ahora se marcha cedido con la intención de encontrar la regularidad que nunca tuvo en Can Barça.

En Brasil Rompió la puerta

Vitor Roque fue fichado por el Barcelona tras su gran irrupción en la liga brasileña. Allí, más concretamente en Athletico Paranaense, hizo una gran temporada 22/24 en la que anotó 21 goles y repartió 8 asistencias. Gracias a estos impresionantes números el Barça se lanzó a por él.

En el equipo de Pellegrini deberá pelear un puesto con Chimy Ávila y Cédric Bakambu para ser el delantero titular del Betis, aunque, según varios medios, el equipo bético estaba en busca de un delantero más para dar por cerrada la punta de ataque de cara a esta temporada.