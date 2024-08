Sergio Ramos tendría nuevo destino

El futuro de Sergio Ramos ha sido siempre una incógnita desde que terminara contrato el pasado 30 de junio con el Sevilla Club de Fútbol. Sin embargo, todo hace indicar que resolverá el problema en las próximas horas.

El "camero" en la despedida como jugador del Sevilla, informó que no tenía ninguna oferta y que no sabía donde iba a jugar: "Aún no tengo decidido dónde voy a jugar la temporada que viene, pero esté donde esté, el Sevilla FC va a contar con el apoyo acérrimo de un sevillista de cuna y corazón". Pero, a pocas horas de finalizar el mercado, parece que ya ha encontrado nueva casa.

Sergio Ramos / EFE

Según Sacha Tavoleri, periodista especializado en el mercado de fichajes, Sergio Ramos podría dirección a Arabia Saudí. Tal y como apunta la fuente, el central recalaría en el Al-Orobah, poniendo así fin a dos meses de incógnitas.

El "camero" se encontrará con Christian Tello, fichaje de este mismo verano, un condicionante adicional que habrá hecho reflexionar a Ramos. Además de otros nombres como Gudmundsson, jugador clave en la Eurocopa 2016, para que Islandia llegara hasta cuartos de final.

Varias ofertas

El zaguero ha recibido varias ofertas durante los dos últimos meses, ya que el jugador en ningún momento se había planteado retirarse. Todo lo contrario, estaba en la búsqueda de un último contrato fuera de Europa. El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, excompañero en el Real Madrid, ya había tanteado a Sergio en varias ocasiones, sin embargo, la operación no pudo completarse.