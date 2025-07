Una pifia de Guardiola que puede costarle 30 kilos al City

Guardiola sabe que las directivas siempre le consienten sus caprichos. O lo intentan. Nadie ficha tanto ni tan caro como él y no se cuestionan sus decisiones porque, generalmente, conllevan cierto éxito deportivo. El foco lo tiene puesto ahora en la portería.

El futuro de Ederson sigue en el aire. El guardameta brasileño ha recibido un fuerte interés del Galatasaray en las últimas horas, un movimiento que obligaría al Manchester City a buscar un portero titular.

Y el principal candidato no es otro que James Trafford, un viejo conocido de Pep Guardiola. El internacional con Inglaterra fue vendido justo hace dos años al Burnley a cambio de unos 17 millones de euros. Desde entonces su cotización no ha dejado de subir y, tras dos grandes temporadas con los 'clarets', Trafford podría regresar a casa. No tuvo visión el técnico español y ahora le puede salir muy caro.

Según Fabrizio Romano, los primeros contactos ya se han producido y el Manchester City estaría dispuesto a ofrecer casi 50 'kilos' por le meta de 22 años, pieza clave en el ascenso del Burnley la pasada campaña.