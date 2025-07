El Real Madrid se harta de Rodrygo y piden 80 millones por él

Rodrygo Goes fue uno de los futbolistas más criticados la pasada campaña. El futbolista brasileño no rindió como se esperaba en el conjunto merengue, y la afición madridista cargó contra él en numerosas ocasiones. Su situación tras la marcha de Carlo Ancelotti y la esperada llegada de Xabi Alonso al banquillo del Santiago Bernabéu no ha mejorado, por lo que la directiva blanca le habría abierto las puertas para la búsqueda de un nuevo destino.

El '11' del Real Madrid tiene muchas papeletas para abandonar la plantilla merengue este mercado de verano. Rodrygo no encaja en los planes de Alonso de cara a la próxima temporada. De hecho, Arda Guler es quien ha ocupado la posición de mediapunta durante el Mundial de Clubes, en el que el brasileño sólo ha disputado dos encuentros.

Rodrygo durante el calentamiento previo al encuentro de la Liga de Campeones que Real Madrid y Atlético de Madrid / EFE / Juanjo Martín

Pierde valor por negarse a jugar

El entorno del futbolista, conocedor de la tesitura en la que está inmerso el jugador brasileño, habría iniciado el contacto con el Arsenal a finales de la temporada pasada, pero Rodrygo no estaría dispuesto a negociar hasta que no finalice el Mundial de Clubes. Lo que está claro es que Goes es uno de los objetivos prioriarios del proyecto gunner de cara a la próxima campaña, y desde Inglaterra son conocedores del precio que la directiva madridista habría asignado al atacante de 24 años, unos 80 millones de euros. Son conscientes de que será difícil alcanzar los 100 a los que aspiraban en el pasado tras un final e inicio de campaña en la que el jugador ha demostrado no estar a la altura del club en esta etapa.

De confirmarse esta salida, el Real Madrid tendría efectivo suficiente para seguir conformando una plantilla que se ajuste a las pretensiones de su nuevo técnico. Al mismo tiempo, la marcha de Rodrygo supondría la salida de un talento joven que, en apenas un año, no solo ha perdido el protagonismo en la plantilla, sino el aprecio y el respeto de la afición madridista.