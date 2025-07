El Atlético de Madrid recupera la opción de David Hancko

El Atlético de Madrid está trabajando para reforzar su defensa con un central que pelee por la titularidad con Robin Le Normand y José María Giménez. De momento, el favorito para recalar en el Metropolitano es Renato Veiga, jugador del Chelsea que saldrá de Londres este verano, pero en Madrid todavía no descartan un candidato que ya lo fue el verano pasado. No es otro que David Hancko, futbolista propiedad del Feyenoord que ha estado a punto de marcharse a Al Nassr hace escasos días.

El objetivo es firmar un central

Según informa el medio de comunicación neerlandés ADnl, los rojiblancos "quieren ayudar al defensa zurdo a conseguir un traspaso", ya que habrían visto cómo su llegada al club saudí se caía definitivamente. Eso sí, también informan de que, tanto en el pago al Feyenoord como en el contrato del jugador, las cantidades de dinero que ofrecen los colchoneros están muy alejadas a lo que había propuesto Al Nassr.

A partir de la noticia que salía desde Holanda, en los medios nacionales se ha empezado a barajar la opción de que el Atlético no fiche un solo central, sino que sean Veiga y Hancko los que refuercen la zaga de Simeone. En cualquier caso, desde Marca afirman que, de momento, no está en la mente de la directiva hacerse con los dos. Será Veiga o Hancko, pero no ambos.

David Hancko / Feyenoord

El mercado atlético

Además del central, el club de la capital ya se ha reforzado en la línea defensiva con el reciente fichaje de Marc Pubill. Además, en el otro carril también ha llegado un nuevo hombre tras la incorporación de Matteo Ruggeri procedente de la Atalanta. Así, en la dirección deportiva quieren acabar el trabajo en esta parcela con un titular en la parte central.

En otras posiciones, llegadas como la de Álex Baena desde el Villarreal también se espera que den el salto de calidad que necesita el equipo para competir por los títulos. Otro jugador que, con experiencia en LaLiga EA Sports, sumará con su aportación al centro del campo del equipo será Johnny Cardoso, procedente del Real Betis.