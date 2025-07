El Newcastle pregunta por Benjamin Sesko

El futuro de Alexander Isak sigue en el aire. Después de que el delantero sueco se quedase fuera de la convocatoria del primer partido de pretemporada del Newcastle, Eddie Howe ha vuelto a apartarlo. Esta vez, el ex de la Real Sociedad no ha entrado en la lista de futbolistas que viajarán a Asia para seguir preparando la temporada. Desde el club alegan que se está recuperando de una lesión en el muslo, pero el interés de Arabia y del Liverpool no ha cesado.

Alexander Isak es uno de los bienes más preciados del mercado. La prioridad del Newcastle es retener al futbolista sueco y, de hecho, le habrían ofrecido la posibilidad de renovar, pero la voluntad del futbolista es salir. Pese a que el Liverpool parecía quedarse fuera de la ecuación tras desembolsar 95 millones de euros al Eintracht por Hugo Ekitiké, el internacional por Suecia sigue siendo un objetivo de mercado para los 'reds', es por ello que la entidad blanquinegra ya se ha lanzado al mercado para buscar un posible sustituto.

El elegido

Según ha dado a conocer Fabrizio Romano, los 'magpies' ya habrían iniciado contactos con el RB Leipzig. Benjamin Šeško, quien también sonó para el Arsenal, sería el ariete escogido para reemplazar el puesto del ex de la Real Sociedad. A día de hoy, el club tan solo habría preguntado por el coste que le supondría al conjunto inglés el fichaje del delantero esloveno. Pese a ello, tal y como apunta el periodista italiano, esta no sería la única operación que el Newcastle se traería entre manos, ya que el club sigue negociando con el Brentford por Wissa.

Benjamin Šeško durante un partido con el RB Leipzig / Álvaro Barquero

El Leipzig y Šeško habrían concretado por qué cantidad de dinero el club dejaría salir al futbolista. Romano informa que las propuestas que el esloveno considere "especiales", el precio del movimiento podría rebajarse a una cifra entre los 70 y los 80 millones de euros más entre cinco y diez millones en variables, pero este solo se aplicaría a ciertos clubes.