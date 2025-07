El Everton se refuerza con talento

El Everton ya ha hecho oficial tres incorporaciones en lo que va de mercado estival. La compra definitiva de Carlos Alcaraz desde Flamengo por 15 millones de euros, el fichaje de un portero suplente como Mark Travers (5M) del Bournemouth o el desembolso por un delantero centro goleador como el ya exjugador del Villarreal CF, Thierno Barry.

Barry en el vestuario del Everton / X

Los Toffes no quieren dejar sus llegadas ahí y ya están inmersos en varias operaciones. En las dos últimas horas, Fabrizio Romano ha informado del interés del Everton en dos talentos generacionales: Malick Fofana, del Olympique Lyonnais y Adam Aznou, del Bayern de Múnich.

Primera oferta por Malick Fofana

Eso sí, el OL habría rechazado una primera oferta del 32 millones de euros por su jugador. Lo habrían tasado en más de 40 según varias fuentes. Por su parte, con Aznou ya hay HERE WE GO! del periodista italiano. La operación se cerraría en 9 millones de euros más 3 en variables.

Además de estas operaciones, el Everton estaría interesado en hacerse con los servicios de Take Kubo y un viejo conocido de LaLiga, Douglas Luiz. En primer lugar, el japonés también estaría en la lista de Atlético de Madrid y Nápoles. Por otra parte, el brasileño ha sido ofrecido a varios equipos de la Premier League tras no convencer en la Juventus.

Cabe recordar que el exjugador del Girona, llegó a Turín desde el Aston Villa a cambio de 51,5 millones de euros. Ahora, podría recalar en las filas del Everton, West Ham o Nottingham Forest tras declararse en rebeldía con su actual equipo.

Enzo Barrenechea y Douglas Luiz

Enzo Barrenechea estaba incluido en la operación que llevó a Douglas Luiz del Aston Villa a la Juventus. El canterano de Newell's jugaba en aquel entonces en La Vecchia Signora donde llegó por 5,2 millones desde el Sion FC de Suiza. Tras varios años en Turín, con una cesión de por medio al Frosinone, sin contar con minutos, el argentino entró en la operación por el brasileño junto al inglés, Samuel Iling-Junior.

El acuerdo final, que sirvió para solucionar el problema de Fair Play Financiero de los de Emery, se cerró así: Douglas Luiz a la Juventus (51,5M) y Barrenechea (8M) y Iling-Junior (14M) rumbo a Villa Park.