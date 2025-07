Los equipos de La Liga que menos han gastado en fichajes

La Liga es la cuarta liga con más gasto en fichajes durante este verano, por detrás de la Serie A italiana, la Bundesliga de Alemania y, especialmente, de la Premier League. La liga inglesa ha invertido cuatro veces más en nuevas incorporaciones que los equipos españoles durante el mercado estival, generando un balance de fichajes de casi -1.000 millones de euros. Por el contrario, en España el balance es de -28 millones, es decir, se gasta poco y se vende mucho.

Salidas importantes, pero sin entradas

Prácticamente en el ecuador de la ventana de traspasos, pues queda poco más de un mes para su cierre, aún hay equipos en España que no han invertido nada para incorporar nuevos refuerzos. La Real Sociedad, que disputó la Europa League durante la pasada temporada, no ha podido clasificar a competición europa vía liga, lo que ha provocado una reducción en la inversión este año. El cuadro donostiarra ha ingresado 70 millones de euros por Martín Zubimendi y, aunque esté cerca de cerrar la cesión por Caleta-Car, todavía no ha incoporado a ningún futbolista.

Otro equipo es el Girona, que, a pesar de contar con el apoyo del City Football Group, tampoco ha traído refuerzos para evitar repetir la temporada pasada. Además, ha perdido a algunos de sus jugadores importantes como Bryan Gil, Oriol Romeu o Arnaut Danjuma. Sin embargo, tener el respaldo del grupo City significa que llegarán nombres importantes, como Thomas Lemar, quien estaría cerca de concretar su cesión al equipo gironí.

El tercer club que todavía no ha gastado dinero en fichajes es el Sevilla, otro equipo que viene de una temporada complicada. La situación económica del cuadro hispalense no es sencilla y no permite incorporar demasiados futbolistas sin darle salida a otros previamente. Las posibles ventas de Juanlu, Badé o Lukébakio no han terminado de cerrarse, lo que impide que la entidad de Nervión se mueva en el mercado, aunque sí que han 'peinado' a algunos futbolistas que han terminado contrato, como Gabriel Suazo o Alfon González, quienes han llegado gratis.

Cifras muy pobres

Es una tendencia generalizada en La Liga, pues solo hay 7 clubes que han llegado a las dos cifras en el dinero gastado: Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid, Athletic Club, Villarreal, Betis y Celta de Vigo. Entre los 13 equipos restantes suman 36,3 millones de euros invertidos, es decir, una media de 2,7 'kilos' de inversión, cifras muy alejadas de la Premier.