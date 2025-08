Jasper Cillessen firma con el NEC Nijmegen

La historia de Jasper Cillessen con la UD Las Palmas no terminó de la mejor manera. A pesar del gran nivel que demostró el portero neerlandés durante la temporada, este mismo no la pudo terminar, dado a una lesión un tanto inusual. El guardameta no pudo disputar los últimos nueve partidos de la campaña y, por tanto, ayudar al objetivo de la salvación, a causa de haber sufrido una perforación del intestino.

Jasper Cillessen, portero de la UD Las Palmas, detiene un penalti a Dani Raba, del Leganés / Agencia LOF

Para esta nueva temporada, completamente recuperado y con la UD Las Palmas en LaLiga Hypermotion, el portero neerlandés ha decidido volver a su país natal. Cillessen llegó a las Islas Canarias en 2024 a cambio de medio millón de euros desde el NEC Nijmegen. Ahora, vuelve sin coste alguno a dicho club, del que es canterano. El holandés se formó en las categorías inferiores del equipo de la ciudad de Nimega donde estuvo desde 2001 hasta 2011. Entonces se marchó al Ajax a cambio de algo más de 3 millones de euros.

Jasper Cillessen en su presentación con el NEC Nijmegen / @necnijmegen

Del Ajax al Barça

En Ámsterdam se convirtió en uno de los mejores porteros del fútbol europeo y los grandes se fijaron en él. En 143 partidos solo concedió 119 goles y dejó la portería a cero en 63 ocasiones. En 2016, el FC Barcelona pagó 13 millones de euros para hacerse con sus servicios. Con un rol de portero suplente, siempre por detrás de Marc-André ter Stegen, disputó 32 partidos como blaugrana, casi todos de Copa del Rey.

Jasper Cillesen, portero más caro en la historia del Valencia

Cillessen Valencia.jpg / SD

Jasper Cillesen se convirtió en el portero más caro de la historia del Valencia CF. Además, en el segundo fichaje más valioso, solo por detrás de los 40 millones por Gonçalo Guedes. El neerlandés aterrizó en la capital del Túria desde el FC Barcelona. Los valencianos pagaron 35 millones de euros por el guardameta de Países Bajos.

En los dos años en Mestalla, disputó 57 partidos en los que encajó 81 goles. Cillessen tan solo dejó la portería a cero en trece ocasiones. En 2022 abandonó las filas del Valencia rumbo al NEC Nijmegen por un millón de euros.