El Manchester City no piensa volver a cometer el error de Cole Palmer

La cantera del Manchester City es una de las más prolíficas de Europa, aunque en un equipo plagado de estrellas es complicado que todos lleguen a asentarse en la primera plantilla. En los últimos años solo han gozado de regularidad Phil Foden, pues se trata de un talento generacional, y Rico Lewis, mientras que otros grandes futbolistas como Jadon Sancho, Jamie Gittens o Jeremie Frimpong tuvieron que hacerse un nombre en el mundo del fútbol en otro club debido a la gran competencia interna.

El gran error del City

No obstante, la marcha más dolorosa fue la de Cole Palmer. El club mancuniano dejó escapar a una de las principales 'perlas' de su cantera a cambio de 47 millones de euros. Fue en verano de 2023 y a uno de sus rivales directos en la Premier League, el Chelsea FC. Ahora, tan solo dos años después, el futbolista inglés tiene un valor de mercado de 120 'kilos' y ha anotado 43 goles y ha repartido 29 asistencias en sus 97 encuentros con el equipo londinense.

El Manchester City no quiere volver a 'regalar' a una de sus joyas y, aunque el club quiera desprenderse de James McAtee, no piensa dejarle salir si no es a cambio de una importante suma de dinero. El mediapunta inglés ha anotado 7 goles en los 27 partidos que ha disputado esta temporada, llamando la atención de clubes de la Premier como el Nottingham Forest. Los 'Tricky trees' pusieron sobre la mesa 29 millones de euros para firmar al jugador, pero el City los rechazó rápidamente.

McAtee posando conel trofeo de MVP de la final de la Euro Sub-21 / Manchester City

El deseo del jugador

McAtee quiere salir del club de Manchester en busca de un mayor protagonismo, pero si no llega una oferta que satisfaga a su club la operación se puede alargar. Todo parece indicar que su siguiente destino se encuentra dentro de las islas británicas debido a las altas pretensiones de los 'sky blue', aunque el City quizás se vea obligado a ceder en sus demandas económicas para poder darle salida al futbolista.