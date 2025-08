El Sevilla prepara su 'bombazo' del mercado, un exdelantero del club

Según Diario AS, el gran fichaje del Sevilla FC para este mercado estival sería Luuk De Jong, con el objetivo de completar la delantera para la próxima temporada. Sin embargo, para que pueda llegar el delantero neerlandés es necesario que salgan algunos futbolistas que permitan liberar parte de la masa salarial. El exdelantero sevillista ha terminado el contrato que le ligaba al PSV y, ahora, pretende volver a uno de los clubes en el que más ha rendido.

Mal rendimiento de los delanteros

El cuadro hispalense tiene a varios delanteros en nómina, pero Almeyda no cuenta con todos ellos. Iheanacho, Isaac Romero y Rafa Mir (este último se encuentra apartado por el entrenador) no tienen garantizada su continuidad y Akor Adams todavía no ha sido inscrito. La falta de mordiente arriba fue uno de los grandes problemas del Sevilla durante la última campaña y por ello la entidad vería con buenos ojos volver a incorporar a De Jong.

Luuk De Jong fue uno de los principales motivos que llevaron al Sevilla a la consecución de su penúltima Europa League en 2020. El '9' anotó un doblete en la final contra el Inter de Milán, llevando a la ciudad hispalense su sexto trofeo continental. El futbolista, pese a haber terminado contrato con el PSV, no demanda un salario demasiado elevado, lo que permite maniobrar al club sevillista. Sin embargo, la dirección deportiva debe darse prisa, pues el jugador cuenta con ofertas de la liga saudí y de la Fiorentina, ya que el cuadro 'viola' busca un sustituto para Moise Kean.

Luuk de Jong, con el Sevilla / EP

Un 'killer' con experiencia

A pesar de tener ya 34 años, De Jong ha demostrado que aún sigue siendo un gran goleador. En su última campaña anotó 18 tantos y repartió 13 asistencias con el equipo de Eindhoven y hace dos años marcó 29 goles y dio 15 pases de gol en la Eredivisie, cifras sensacionales.