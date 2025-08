Arabia Saudí quiere pescar a un exmadridista

Según ha informado Fabrizio Romano, Mateo Kovacic ha recibido diversas ofertas procedentes de la Saudi Pro League en las últimas semanas, pero, a pesar de las grandes sumas de dinero que suelen ofrecer los equipos de Arabia, parece complicado que la operación pueda llegar a buen puerto.

Guardiola no quiere que salga

Como ha indicado el periodista experto en el mercado de traspasos, el futbolista croata se encuentra centrado en el Manchester City y no tiene pensado abandonar la disciplina 'sky blue'. Además, tanto Pep Guardiola y su cuerpo técnico como el propio club mancuniano quieren mantener al centrocampista para la próxima temporada.

El exjugador del Real Madrid fue un asiduo en el once inicial del Manchester City durante el pasado curso y, aunque no fue una buena campaña para el cuadro 'citizen', pues no alzaron ningún título, Kovacic se convirtió en una pieza importante para el esquema del entrenador catalán.

Kovacic se lamenta de una jugada durante el Croacia-Albania. / @UEFA.COM

Un rol importante en las últimas temporadas

El mediocentro croata llegó al lado celeste de Manchester en verano de 2023 a cambio de 29 millones de euros, procedente del Chelsea. En estas dos últimas temporadas ha disputado 88 partidos con la elástica del City, en los que ha anotado 10 goles y ha repartido 4 asistencias. Sin llegar a ser titular indiscutible, se ha convertido en un jugador con un rol importante en una plantilla con una competencia feroz. Pese a las ofertas recibidas, todo parece indicar que el nacido en Linz seguirá a las órdenes de Guardiola.