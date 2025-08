Evann Guessand llegaría al Aston Villa

Fabrizio Romano ha pronunciado su famoso HERE WE GO!, con el fichaje de un nuevo delantero para el Aston Villa. Se trata de Evann Guessand y llegaría a Inglaterra a cambio de 30 millones de euros más 5 en variables. Su club, el OGC Niza habría dado permiso a su jugador para viajar a Birmingham, realizarse las pruebas médicas y firmar el contrato con los de Unai Emery.

El mercado del Aston Villa está parado. Solo han llegado a Villa Park, Yasin Özcan desde el Kasimpasa turco por 7 millones de euros, aunque ya ha salido cedido, y Marco Bizot desde el Stade Brestois libre. Por su parte han salido Kesler-Hayden (4M), Enzo Barrenechea (Cesión ODC), Olsen (Libre) y Coutinho (Libre).

Goles en su paso por Niza y Nantes

Evann Guessand surgió en la cantera del OGC Niza. Desde su debut en Ligue 1 en 2020 con el Niza ha marcado 21 goles y ha repartido 15 asistencias en 109 partidos en etapas diferentes con el club. Se marchó cedido al FC Lausanne-Sport de la liga suiza en 2020. Allí marcó 7 tantos y dio 5 pases de gol en 35 partidos.

Evann Guessand celebrando un gol con el OGC NIza / @ogcnice

Tras una temporada de vuelta en Niza sin mucho acierto, se volvió a ir cedido. En este caso, al Nantes de la propia Ligue 1. Disputó 44 partidos y aportó 5 goles al conjunto francés. Hasta ahora, encadenaba dos temporadas con el Niza con 6 y 12 goles además de 9 asistencias en esta última campaña.