La promesa que se escapó de LaLiga, brilla en Alemania

Christrian Kofane ya le ha demostrado a Erik Ten Hag y a todo el BayArena de lo que es capaz. El delantero camerunés ha dejado claro que es lo que mejor que se le da y solo ha tardado 17 minutos en estrenarse como goleador para el Bayer 04 Leverkusen. Claro aviso para Victor Boniface y Patrick Schick que no deberán confiarse si quieren ocupar el puesto titular en el once del técnico neerlandés.

El ex jugador del Albacete abandonó tierras manchegas a cambio de su cláusula de 5,25 millones de euros hace menos de 30 días. Aterrizó en el Carlos Belmonte en 2024 directamente del AS Nylon de su país natal, Camerún. En su media temporada en LaLiga Hypermotion maravilló al mundo con su facilidad para ver portería a su tan corta edad. En 20 encuentros consiguió anotar 8 goles y repartir una asistencia. Este rendimiento le abrió las puertas del fútbol europeo. El Leverkusen no dudó y se llevó a la promesa de LaLiga por un precio insignificante en el fútbol actual.

De hecho, Erik Ten Hag confió en el camerunés para el partido de presentación de la plantilla. El encuentro, disputado en el BayArena, terminó con un resultado de 3 a 0 ante el Pisa de Serie A. Los goleadores fueron Andrich a pase de Grimaldo (5'), Christian Kofane hizo el segundo (17') y Ezequiel Palacios cerró el marcador antes del descanso (45'). Kofane fue sustituido durante el descanso. En su lugar, entró Patrick Shick, pero el checo no consiguió abrir su particular cuenta goleadora.

Cambio de ciclo en Leverkusen

El Bayer Leverkusen ha cerrado un ciclo que empezó con la llegada de Xabi Alonso. El de Tolosa se sentó en los banquillos del BayArena por primera vez en 2022. Desde entonces, y después de 140 encuentros, ha conseguido la primera Bundesliga de la historia del club, una copa de Alemania (DFB Pokal) después de 20 años y una Supercopa alemana. Además, de llegar a la final de la Europa League haciendo brillar a un equipo con jugadores como Wirtz, Frimpong, Grimaldo, Hincapié o Palacios.

El Bayer Leverkusen campeón de la Bundesliga. / EFE

Ahora le toca el turno a Erik Ten Hag. El técnico neerlandés llega con la mala fama de su paso por el Manchester United y con el peso de sustituir al mejor entrenador en la historia del club germano. A esto, se le debe sumar una gran cantidad de altas y bajas de la plantilla para esta próxima temporada.

Los refuerzos más imporantes han sido los de Jarrel Quansah (35M), Malik Tillman (35M), Ibrahim Maza (12M), Mark Flekken (10M) y Christian Kofane (5,25M). Por su parte, se han marchado jugadores de la talla de Florian Wirtz (125M), Jeremie Frimpong (40M), Kossounou (20M), Granit Xhaka (15M) o Jonathan Tah (2M).