El sustituto de Xavi Simons estaría en el Liverpool

La salida de Xavi Simons del RB Leipzig es cuestión de tiempo y ya se ha convertido en uno de los grandes 'culebrones' del verano. El Chelsea quiere seguir reforzando su plantilla, pese a que ya cuenta con cuatro decenas de futbolistas en el primer equipo, por tanto, tras la incorporación de Jorrel Hato, el siguiente podría ser el mediapunta neerlandés. No obstante, su fichaje no será fácil y, además, el equipo de Red Bull quiere tener atado a su reemplazo previamente.

Efecto 'dominó'

El Leipzig desembolsó 50 millones de euros en enero para hacerse con los servicios de Simons, procedente del Paris Saint-Germain. Sin embargo, parece que su etapa en Alemania se da por finalizada y el canterano blaugrana se marchará al Chelsea por una cifra cercana a los 70 'kilos'. La operación se podría acelerar en las próximas horas, pues desde la prensa inglesa aseguran que el club germano ya tiene elegido a su sustituto, Harvey Elliott.

Harvey Elliott MVP Europeo sub 21 / Liverpool FC

Klopp, factor clave en la negociación

El coordinador de los equipos de la famosa marca de bebidas energéticas es Jürgen Klopp, quien tuvo a su disposición a Elliott durante su estancia como entrenador del Liverpool FC. Ahora, el club alemán está intensificando las negociaciones para firmar al centrocampista inglés de 22 años, donde juega un papel clave el extécnico de los 'reds'. Elliott solo fue titular en dos ocasiones durante la temporada pasada, lo que le ha 'empujado' a buscar una salida.

El futbolista también cuenta con ofertas dentro de la Premier League, como, según indica The Sun, la del West Ham United. Sin embargo, los 'hammers' no están dispuestos a igualar el precio que demanda el Liverpool, cercano a los 45 millones de euros. Por su parte, Elliott prefiere buscar un destino en el que pueda disputar competición europea. "Me encanta todo del Liverpool, pero al mismo tiempo necesito ser un poco egoísta y ver qué es lo mejor para mí", confesó en una entrevista.