El FC Barcelona se desprende de su mejor central

Iñigo Martínez y el FC Barcelona han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato, que unía al jugador con la entidad 'blaugrana' hasta junio de 2026. El central vasco se marchará libre, pero liberará 14 millones de euros para el ‘fair play’ financiero. Con esta salida el FC Barcelona tendrá más fácil inscribir a los recién incorporados Marcus Rashford y Joan García, a falta de resolver 'el caso Ter Stegen'. Iñigo pondrá rumbo al Al-Nassr como agente libre hasta 2026, con opción de un año más, según ha informado el periodista italiano Fabrizio Romano. La salida inminente de Aymeric Laporte ha obligado al equipo saudí a moverse en el mercado para sustituir al campeón de Europa. El elegido para sustituir al hispanofrancés ha sido uno de los mejores centrales de Europa la temporada pasada, consiguiendo una liga, una Copa de España, una Supercopa de España y quedándose muy cerca de pasar a la final de la Champions con el conjunto 'blaugrana'

Dudas en la defensa 'blaugrana'

Tras esta salida, el FC Barcelona se queda con solo cuatro centrales en plantilla: Pau Cubarsí, Ronald Araujo, Andreas Christensen y Eric García. Sin embargo, cada uno presenta ciertas dudas: El único de estos cuatro que ha rendido a un gran nivel junto a Iñigo Martínez es Pau Cubarsí, que ha sido su pareja en la zaga durante gran parte de la temporada anterior. Araujo dejó malas actuaciones la pasada temporada, incluida la eliminatoria frente al Inter de Milán en semifinales de Champions; Christensen ha demostrado ser propenso a las lesiones y no ha tenido mucha regularidad en el equipo catalán; y Eric García, aunque sigue en el equipo, gusta más a Hansi Flick como mediocentro defensivo que como central. Ante esta situación, el FC Barcelona pondría estar buscando un central para fortalecer la zaga.