"Chanchullo" entre Liverpool y Al Hilal

La salida de Darwin Núñez al Al Hilal es cuestión de días. El Uruguayo va a abandonar el Liverpool FC por 53 millones de euros más variables y aunque el conjunto red no va a firmar a ningún jugador de Arabia, es el inicio de un intercambio de cromos.

Arabia dueña del Al Hilal y Newcastle de Isak

El PIF de Arabia Saudita se refiere al Fondo de Inversión Pública (PIF), que es el fondo soberano de inversión de Arabia Saudita. Este fondo, además de ser dueño de cuatro equipos de la Saudi Pro League, Al Ittihad, Al Ahly, Al Nassr y Al Hilal, posee el 80% del Newcastle. Arabia se hizo con el conjunto inglés en la temporada 2021-2022 y desde entonces en fondo público ha invertido 517,5 millones en el club.

Darwin Nuñez, jugador del Liverpool / EFE

Cambio de cromos

El Al Hilal va a firmar a Darwin Núñez por una cantidad, que para muchos aficionados es excesiva, pero van a recuperarlo. Los dueños del equipo, como ya explicado, son dueños del Newcastle por lo que cuando vendan a Isak, ambos clubes tendrán en cuenta la operación realizada con el uruguayo.

Algunos aficionados al fútbol han mostrado su descontento con esta operación. Estos intercambios son comunes en el futbol, por ejemplo, Pjanic firmando por el FC Barcelona y Arthur por la Juventus en el mismo mercado. El problema reside en que hay tres equipos involucrados siendo uno de ellos de Arabia, liga sin Fair Play financiero. Al no existir una regulación económica en la Saudi Pro League, el Al Hilal puede desembolsar la cantidad que quiera por el jugador, sin necesidad de justificar la procedencia del dinero.