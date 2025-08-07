Newcastle, "el patito feo del mercado"

El Newcastle está siendo el equipo más rechazado este mercado. El conjunto inglés tiene el poder económico para firmar a futbolistas, pero casi todos los fichajes que ha intentado se han truncado porque el jugador ha querido firmar por otro club.

El conjunto inglés cuenta con un proyecto sólido y está clasificado a Champions League, peor aún así hay futbolistas que han preferido recalar en gigantes dormidos como el Manchester United, que no disputan competición europea, antes que en las Urracas.

Lista de jugadores

El último en sumarse a la larga lista de jugadores es Benjamin Sesko. El delantero contaba con una mejor oferta económica por parte del Newcastle, pero ha preferido fichar por los Red Devils. Otros dos futbolistas que han rechazado a las Urracas para acabar en el Manchester United son Mbeumo y Cunha, jugadores con los que el esloveno formará el tridente de ataque.

Mbeumo en su fichaje con el Manchester United / EFE

El Chelsea es otro equipo que le ha quitado atacantes. Los "Blues" consiguieron convencer a Liam Delap y a João Pedro para que firmaran por ellos y no por sus rivales en la Premier League. El último delantero en esta lista es Hugo Ekitiké que se decantó por el Liverpool.

El Newcastle, además de delanteros, también necesita defensas, pero tampoco ha tenido suerte con ello. El conjunto inglés lo ha intentado con hasta cuatro futbolistas. Jarell Qusansah ha preferido el Bayer Leverkusen y Marc Guéhi, Ilya Zabarnyi y Ousmane Dyamande siguen en sus clubes a la espera de una mejor oferta.

Joan Garcia en su presentación con el FC Barcelona / FC Barcelona

Los últimos dos "no" han llegado de porteros. James Trafford ha preferido volver al Manchester City, a priori, como portero suplente y Joan García firmar por el FC Barcelona.

Fichajes Newcastle

Esta situación deja al Newcastle con tan solo dos fichajes. Anthony Elanga, procedente del Nottingham Forrest, por 61 millones de euros y Aaron Ramsdale cedido.