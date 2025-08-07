Mateo Joseph se acerca al Mallorca

Mateo Joseph no cuenta con la participación deseada en el Leeds United. El delantero, internacional con España Sub21, busca más minutos y ve con buenos ojos recalar en La Liga. Según informa Fabrizio Romano, el conjunto inglés no contempla la venta del jugador, solo buscan una cesión sin opción de compra. El RCD Mallorca es actualmente el equipo mejor posicionado.

Compencia en el Leeds United

El Leeds cuenta con hasta seis delanteros, aunque Mateo Joseph es uno de los jugadores de la plantilla con mayor proyección, la sobre concentraciónn arriba reduce su participación. El nueve titular para Daniel Farke es Joel Piroe, máximo goleador de la Championship 2024/2025. El neerlandés fue clave en el ascenso del club a Premier League. El club cuenta también con Sam Greenwood, Lukas Nmecha, Joe Gelhardt y la leyenda del club Patrick Bamford.

Mateo Joseph, jugador del Leeds United / EFE

Delantera del RCD Mallorca

El RCD Mallorca suele jugar con un delantero. Vedat Muriqi es nueve titular para Jacobo Arasate, aunque el bosnio lleva dos temporadas donde las lesiones le privan de disputar todos los partidos con los bermellones. La segunda opción suele ser Larin, que llegó procedente del Real Valladolid, y que ha vivido rumores sobre su posible incorporación al Valencia CF. El último de la lista es Abdón Prats, leyenda del Club. El delantero lleva en el equipo desde la temporada 2017/2018, cuando los mallorquines jugaban en 2º B. Mateo Joseph llegaría a un equipo con competencia, pero con oportunidad de convertirse en un jugador importante.

Rendimiento Mateo Joseph

El español ha jugado 39 partidos en Championship esta última temporada, aunque en la últimas 30 jornadas solo en dos de ellos como titular. En esos partidos ha logrado tres goles y cuatro asistencias.