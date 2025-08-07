El Tottenham se lanza al mercado en busca del sustituto de Son

A falta de poco más de una semana para el estreno de la nueva temporada de la Premier League, el Tottenham ha de hacer frente a la marcha de uno de sus emblemas, Heung-Min Son, que ha puesto rumbo a la MLS. Los 'Spurs' ya trabajan para incorporar un atacante que pueda desenvolverse en la posición que ocupaba el surcoreano, la banda izquierda, y ya han puesto sobre la mesa varios nombres.

Tras diez temporadas defendiendo la camiseta de los 'Spurs', Heung-Min Son anunció que no continuaría en el club londinense. El surcoreano lo hizo en la previa del amistoso ante el Newcastle United que ambos equipos disputaron precisamente en la nación del futbolista, en Corea del Sur. Recientemente se ha oficializado su fichaje por el LAFC, club de la MLS que ha pagado 22,5 millones de euros por el futbolista de 33 años, que se ha convertido en el fichaje más caro de la histoia de la máxima categoría estadounidense.

Los candidatos para suplir a Son

Ahora, el Tottenham empeza una nueva etapa. Para ello, el club que preside Daniel Levy ya tantea el mercado de fichajes en busca de un sustituto para el extremo surcoreano. Según el medio inglés GiveMeSport, el Tottenham tendría dos nombres encima de la mesa. Uno sería el del ex del Girona y actual futbolista del Manchester City, Savinho. El otro candidato a vestir la elástica 'white' sería Rafael Leao, extremo portugués del AC Milan.

El citado medio ha dado a conocer que el Tottenham estaría dispuesto a pagar la cifra de 100 millones de euros por el luso, que sonó para el FC Barcelona al comienzo de la presente ventana de traspasos. Pero en las últimas horas, los 'Spurs' habrían añadido a la lista de candidatos al futbolista brasileño Savinho, que fue la revelación del Girona en la temporada 2023/24, cuando el club catalán se clasificó para la Champions League por primera vez en su historia.

Sávinho felicita a Tsygankov, que anotó el 2-3 del Girona a Osasuna en Pamplona. / Girona FC

Por el momento, el club londinense no se ha puesto en contacto con la entidad mancuniana para discutir el posible traspaso del atacante. Savinho llegó al City el verano pasado por una cifra cercana a los 25 millones de euros. Desde entonces, su valor se ha duplicado según Transfermarkt, que tasa al futbolista en 50 millones de euros.

Un problema más para los 'Spurs'

La marcha de Heung-Min Son no es el único frente abierto que tendrá el Tottenham de manera previa a su estreno en la nueva temporada de la Premier League, el próximo sábado 16 de agosto ante el Burnley. Y es que hace escasos minutos, el club ha anunciado que James Maddison sufre una rotura del ligamento cruzado anterior que puede mantenerlo fuera de los terrenos de juego gran parte de la campaña.