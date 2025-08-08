El Chelsea tiene un acuerdo con Alejandro Garnacho

El Chelsea está buscando refuerzos en la parcela ofensiva de cara a la temporada que empieza. Con el nombre de Xavi Simons en la recámara, el que parece que sigue avanzando en su llegada a Stamford Bridge es Alejandro Garnacho. Y es que, con la voluntad del futbolista de jugar bajo las órdenes de Enzo Maresca, ya habría acuerdo entre club y jugador en la parte contractual, según informa Fabrizio Romano.

Ahora, la negociación tendrá que comenzar entre los londinenses y el Manchester United, conjunto con el que el hispano-argentino tiene contrato hasta el año 2028. Con un valor de mercado de 45 millones según la página web especializada Transfermarkt, los Red Devils no pondrán fácil su salida. Sin embargo, la baza que juega a favor del Chelsea es la situación complicada que vive Garnacho en Old Trafford, objeto de críticas en muchos momentos de la temporada.

Su irrupción en la élite

Garnacho debutó con el conjunto mancuniano el 28 de abril de 2022 en Premier League, cuando el entrenador 'red' era Ralf Rangnick, y lo hizo precisamente ante el Chelsea. Sin embargo, fue en el siguiente curso cuando empezó a jugar con regularidad en el primer equipo, y sería en la 2023/2024 la campaña de explosión de su fútbol. Con 7 goles y 6 asistencias en la liga inglesa, el extremo de 21 años parecía estar llamado a ser uno de los líderes del futuro en el Manchester United.

Garnacho celebra su primer gol con el United / Manchester United

La nueva delantera 'red'

En gran parte, la probabilidad de su salida es alta debido a la revolución que está llevando a cabo el equipo dirigido por Rúben Amorim en su ataque. El primero en llegar fue Matheus Cunha, por el que pagaron 74 millones de euros a los Wolves. Después fue el turno de Bryan Mbeumo, que dejó el Brentford por 75 millones, y todo apunta a que llegará un tercero, que será Benjamin Sesko, por un precio mayor a 80 millones. Por ello, el futuro de Garnacho no parece pasar por Old Trafford, y el Chelsea se frota las manos con su fichaje.