El Atlético de Madrid ultima el fichaje de Raspadori
Los colchoneros negocian con el Napoli los detalles finales para cerrar la operación del atacante italiano
El Atlético de Madrid continúa con su renovación de plantilla de cara a la temporada que comienza. Tras la llegada de seis nuevos futbolistas, parece que el séptimo en llegar al Metropolitano no será otro que Giacomo Raspadori. Y es que, con el acuerdo entre club y jugador ya cerrado, los colchoneros estarían resolviendo los últimos detalles con el Napoli para llevar a cabo la incorporación del italiano, según informa Fabrizio Romano.
Las cifras de la operación
Aunque parece que las posturas de napolitanos y madrileños no son muy lejanas, la realidad es que aún no se conoce el precio que pagarán los rojiblancos para hacerse con el jugador de 25 años. Periodistas como Matteo Moretto aseguran que la cantidad que ingresará el campeón de la Serie A serán 22 millones de euros, pero desde Italia hablan de 25 millones, como informa Gianluca Di Marzio.
En cualquier caso, la inversión que realizará el Atlético de Madrid será similar a la que estaba prevista por otros jugadores que estuvieron en su radar. Es el caso de Enzo Millot, futbolista francés del Stuttgart que sonó para el equipo dirigido por Simeone, pero que finalmente pondrá rumbo a Arabia Saudí para firmar por Al-Ahli, según la información de Fabrizio Romano de hace menos de una semana.
El mercado colchonero
En caso de hacerse oficial el fichaje de Raspadori, sería el segundo italiano que llega al Atlético este verano tras Matteo Ruggeri, que llegó desde la Atalanta. Además de ellos, los de la capital también se han reforzado con jugadores experimentados en LaLiga EA Sports como Álex Baena, Johnny Cardoso o Marc Pubill. Ya desde ligas extranjeras, Dávid Hancko y Thiago Almada completan los seis fichajes que, de momento, conforman el mercado de los rojiblancos.
