Samu Aghehowa, en la lista del Newcastle como posible sustituto de Isak

El Newcastle United está teniendo un mercado de traspasos muy ajetreado. Por encima de todas las posiciones, la delantera de Las Urracas es la demarcación que más quebraderos de cabeza le está dando a la dirección deportiva. Con el futuro de Alexander Isak en el aire, los ingleses buscan un '9' que le pueda sustituir, o si es que se queda, acompañar en la temporada que comienza próximamente. Ahora, la información de David Ornstein es que Samu Aghehowa sería uno de los nombres que está barajando el Newcastle para reforzar el ataque de Eddie Howe.

El internacional español tiene contrato con el FC Porto hasta el año 2029, pero su juventud y proyección le están convirtiendo en uno de los futbolistas más cotizados en su posición. En cualquier caso, Samu no sería el único candidato, ya que en las últimas horas otro nombre ha cogido fuerza para llegar a Saint James' Park: Randal Kolo Muani. Por otro lado, el hombre que se aleja del equipo casi definitivamente es Benjamin Sesko, que lo tendría prácticamente hecho con el Manchester United.

El Porto 'saca tajada'

Los portugueses firmaron al futbolista de 21 años en 2024, cuando pagaron 15 millones de euros por el 50% al Atlético de Madrid. Con dos opciones de compra del 15% cada una por 10 millones en total, el Porto se hizo con el 80%, y finalmente pagaron otros 7 millones por el 20% final. Es decir, el fichaje les costó 32 millones, y ahora periodistas como Niccolò Schira aseguran que estarían pidiendo una cifra en torno a los 80 millones para dejarle marchar a la Premier League.

Samu / FC Porto

Su temporada de debut

En su primera campaña en Do Dragão, el melillense ha tenido un rendimiento destacado. En la liga portuguesa, Samu ha anotado 19 goles y ha repartido 3 asistencias en los 30 encuentros que ha disputado, pero su equipo no ha podido pasar de la tercera plaza. Su media goleadora en UEFA Europa League también ha sido sobresaliente, con 6 tantos en apenas 9 partidos y actuaciones destacadas ante clubes como el Manchester United.