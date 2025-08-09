El Newcastle no se rinde y se lanza a por el enésimo delantero

Mientras que la Premier League lidera otro mercado más en materia de inversión, especialmente los clubes más punteros, pues es necesario reforzar bien la plantilla para competir por todo en una liga tan exigente. El Newcastle está intentando incorporar futbolistas que eleven sus prestaciones, sin embargo, se está encontrando con la negativa de muchos jugadores para unirse al club. En el caso del equipo albinegro, es aún más importante reforzarse, pues la salida de Alexander Isak parece inevitable. El último ha sido Benjamin Sesko, quien finalmente ha decidido fichar por el Manchester United.

Además del delantero esloveno, también le han dado un "no" como respuesta otros atacantes como Mbeumo y Cunha, que se han marchado también a los 'red devils'; Hugo Ekitiké, que se decantó por el Liverpool; o Joao Pedro y Liam Delap, quienes se unieron a las filas del Chelsea. Como nueva alternativa para la punta de ataque, las 'urracas' se han fijado en Randal Kolo Muani, aunque tendrán que disputar su fichaje con la Juventus.

No cuenta en París

El delantero francés, propiedad del Paris Saint-Germain, disputó la pasada campaña cedido en 'la vecchia signora' . No obstante, según informa el periodista Florian Plettenberg, el club del norte de Inglaterra ya ha iniciado los primeros contactos con la entidad parisina para hacerse con los servicios del ariete. Kolo Muani tiene contrato hasta 2028 con su club, pero no cuenta para Luis Enrique y se le buscará una salida este verano, al igual que sucedió el año pasado.

Kolo Muani en el Eintracht Frankfurt / EFE

'Resurrección' en Italia

El PSG desembolsó al Eintracht Frankfurt una enorme suma de dinero en 2023 por el delantero francés (95 millones de euros), pero tan solo ha sido capaz de anotar 11 goles en los 54 partidos que ha disputado con el equipo del Parque de los Príncipes. Sin embargo, su cesión en Italia le hizo resurgir y volvió a mostrar un gran nivel, pues marcó 10 tantos y repartió 3 asistencias en solo 22 encuentros. Ahora, tanto Newcastle como Juventus pelean su incorporación, aunque los de Turín no cuentan con el músculo económico que manejan los ingleses.