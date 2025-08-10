El Chelsea acelera por Xavi Simons

El Chelsea y RB Leipzig se encuentran en negociaciones avanzadas por el traspaso del mediapunta neerlandés Xavi Simons, según informa Fabrizio Romano: “las negociaciones entre el Chelsea y Leipzig por Xavi Simons, continúan". Antes, el Chelsea quiere deshacerse de Nkunku y Jackson para hacer sitio a Simons y Garnacho. Además, el nombre de Nkunku habría salido en la negociación como intercambio.

El RB Leipzig valoraría a su jugador en unos 70 millones de euros. Además, el Chelsea estaría dispuesto a incluir en la operación un intercambio con Christopher Nkunku, quien no ha tenido el protagonismo esperado desde su llegada. Ahora, el francés podría volver a Leipzig como parte del trato.

Mercado de fichajes "movidito"

Mientras tanto, el equipo dirigido por Enzo Maresca no ha perdido el tiempo y ya ha fichado a Liam Delap, João Pedro, Jamie Gittens y Jorrel Hato, y prepara la llegada de Alejandro Garnacho. Para hacer hueco en el vestuario y en el presupuesto, habría hasta nueve jugadores en la rampa de salida, incluyendo a Raheem Sterling, Nicolás Jackson, Renato Veiga, Axel Disasi, Ben Chillwell y Mykhaylo Mudryk.