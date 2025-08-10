Se complica la vuelta de Kumbulla a LaLiga
El central de 25 años estuvo la pasada temporada cedido en el Espanyol por parte de la AS Roma
Desde Italia apuntan a que el Cagliari ha movido ficha por el central albanés. Aunque en el Espanyol confiaban que el jugador que estuvo toda la temporada pasada pudiera volver a vestir los colores pericos, afirman que el central habría dado el ‘ok’ para poder acelerar la operación.
Petición de Manolo
El entrenador Manolo González quería que el club hiciera un esfuerzo por el jugador, puesto que ya conoce LaLiga y se ganó el cariño de la afición, aunque sabía que era difícil. El club intentó una cesión o un traspaso asequible pero la aparición del Cagliari en escena cambia todo.
Cagliari aprieta
La Roma, que es la propietaria de sus derechos, según afirma L’Unione Sarda, piensa que el central no entra en los planes del técnico, por lo que estarían dispuestos a venderlo. Por un lado, encontramos al Espanyol que perdería la oportunidad de reforzarse con un jugador que ya conoce los automatismos de Manolo. Por otro lado, el Cagliari, está intentando cerrar cuanto antes su incorporación y afirman que hay buena sintonía entre todas las partes.
