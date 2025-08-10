Conor Gallagher, en la rampa de salida

El verano pasado, mientras cogía fuerza la salida de Javi Guerra hacia el Atlético de Madrid, el club colchonero decidió apostar por Gallagher. El centrocampista inglés venía de ser pieza indiscutible en el Chelsea FC que quedó en sexta posición, tan solo a 3 puntos del Tottenham, que quedó quinto.

Gallagher y Bigas, en un momento del Elche-Atlético. / EFE

Esa temporada realizada fue más que suficiente para que la dirección deportiva del Atlético se lanzara a por el fichaje del internacional inglés de 25 años. Una vez abonaron 42 millones, el jugador aterrizó en Madrid con el objetivo de luchar todas las competiciones que disputa el conjunto colchonero. Por ello, al no obtener de él el rendimiento esperado, el técnico Diego Pablo Simeone considera que debe de ser una de las salidas.

Cartel en la Premier League

Después de haber realizado 6 incorporaciones, la plantilla de Diego Simeone tiene mucha competencia en las posiciones del centro del campo, por ello debe haber jugadores que ante la falta de minutos necesiten una salida. Con el buen cartel que tiene Gallagher en la Premier por la buena temporada que realizó con el Chelsea, el Atlético de Madrid no quiere desaprovechar esta oportunidad.

MADRID, 24/04/2025.- El centrocampista británico del Atlético de Madrid Conor Gallagher celebra su gol durante el partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports que Atlético de Madrid y Rayo Vallecano disputan este jueves en el estadio Metropolitano. EFE/Sergio Pérez / Sergio Pérez / EFE

¿Destino Newcastle?

Como ha informado MARCA, uno de los equipos que está sondeando al centrocampista inglés es el Newcastle, puesto que no está cerrando las primeras opciones que contaban para las posiciones a reforzar pero Gallagher cuenta con experiencia y tienen buenos recuerdos de él en el fútbol inglés. Con contrato hasta 2029, el Atlético tiene fuerza negociadora y podría intentar recuperar parte de la inversión realizada.