Enzo Fernández no saldrá del Chelsea

Desde hace varios días, en Londres sobrevuela el rumor de una posible venta de Enzo Fernández, una de las piezas sobre las que han creado el proyecto que hoy lidera Enzo Maresca. El equipo que estaba meditando la opción de Enzo Fernández es el PSG.

El conjunto parisino habría ofrecido un total de 150 millones de euros por el jugador, sin embargo, es uno de los jugadores más importantes para el técnico y su venta no se contempla.

Reducir el grueso de la plantilla

Con el objetivo en mente por parte del Chelsea de reducir el tamaño de la primera plantilla, hay bastantes jugadores que se encuentran en la rampa de salida, entre ellos, Nico Jackson. Sin embargo, en esa lista no aparece el nombre de Enzo Fernández, que está vinculado al Chelsea con un contrato de larga duración hasta el año 2032.

Enzo Fernández - Chelsea / EFE

Sin opción para el PSG

A pesar de que desde varios medios apuntan a que es uno de los objetivos del PSG de Luis Enrique, tanto el entorno del jugador como el periodista Fabrizio Romano han afirmado que el jugador permanecerá en el Chelsea sin ningún tipo de duda, por lo que Maresca puede respirar tranquilo, ya que el vigente campeón del mundo continuará a sus órdenes.