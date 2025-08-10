El urgente fichaje con el que sueña el Athletic

Aymeric Laporte es uno de los mejores centrales que han pasado por el Athletic Club este siglo. Posiblemente, el mejor junto a Iñigo Martínez y Dani Vivian, con permiso del reconvertido Javi Martínez. El caso es que el hispanofrancés se marchó de San Mamés con dirección al Manchester City previo pago de 65 millones de euros. Era una exigencia de Guardiola y nunca un presidente le niega el capricho. Cinco años después se marchó al Al-Nassat saudí por algo menos de 28 kilos.

Han pasado dos años y el de Agen parece tener claro que está viviendo sus últimos días en la entidad, a pesar de restarle todavía un año de contrato. El combinado árabe ha incorporado a Iñigo Martínez en lo que se presupone la antesala de la marcha de Laporte. El central vasco ha dejado el Barça como agente libre en busca de su último supercontrato. Curiosamente, apunta a ser la llave para el regreso de Laporte a la que fue su casa.

El Athletic necesita urgentemente incorporar un central, ya que actualmente sólo cuenta con Dani Vivian, ya que Paredes está lesionado y Yeray sancionado por dopaje. No hay más que ver las carencias de Yuri como central en los planes de Valverde, que sabe del problemón que supondría no contar con refuerzos para la posición.

Otras opciones para el mercado de fichajes

En paralelo a la operación que traería de vuelta a Laporte, en San Mamés tienen otros nombres en agenda, destacando el navarro Azpilicueta. El bravo defensor se encuentra sin equipo, aunque son varios los clubes que están tras él. Otro canterano de Osasuna como David García está siendo vigilado de cerca, pero todavía no se ha recuperado de su lesión de rodilla, aunque estará listo este mismo mes de agosto. Es la estrella del Al-Rayyan de Catar y abonaron casi 10 kilos por el defensa hace un año.