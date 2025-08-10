Franculino Djú, opción para la delantera del Real Betis

El Real Betis sigue peinando el mercado en busca de un delantero que ofrezca más variantes a Manuel Pellegrini en la parcela ofensiva. Tras caerse la opción de Mateo Joseph, que finalmente jugará cedido en el RCD Mallorca, ha aparecido un nuevo candidato en el extranjero. El nombre que está sobre la mesa de las oficinas del Benito Villamarín es Franculino Djú, ariete de 21 años que juega en el FC Midtjylland de la liga danesa, según informó Estadio Deportivo.

Preparado para dar el salto

El guineano está comenzando la temporada de una forma muy destacada, tanto es así que ha sido nombrado el jugador del mes de julio en la competición. Con 6 tantos y 2 asistencias en apenas 3 encuentros, la información de Matteo Moretto es que Franculino está llamando la atención de varios clubes importantes como Roma, RB Leipzig o Everton. Ahora mismo, según la página web especializada Transfermarkt, el valor de mercado del canterano del Benfica es de 13 millones de euros, pero si continúa así su precio se puede llegar a disparar.

La delantera bética

Si se produce el fichaje del futbolista del Midtjylland, sería la segunda incorporación de un delantero joven y 'poco conocido' que realiza el conjunto verdiblanco en este mercado. Hizo lo propio cuando anunció la llegada de Gonzalo Petit, procedente de Nacional, que ahora ha salido cedido a Segunda División de la mano del CD Mirandés.

Cucho Hernandez celebrando un gol / AFP7 vía Europa Press

Más allá de estas 'apuestas de futuro', el Betis cuenta en su plantilla con el Cucho Hernández y Cédric Bakambu como referencias, por lo que se puede comprender la voluntad de traer un tercer competidor para disponer de más variantes. Aunque actualmente tiene a esa figura en Borja Iglesias, parece que su futuro está lejos de la ciudad de Sevilla, por lo que tendrán que acudir al mercado si pretenden conseguirlo.