Everton y Manchester City negocian la cesión de Grealish

El Everton está en conversaciones con el Manchester City para incorporar a sus filas a uno de los ingleses más caros de la historia. Se trata de Jack Grealish, futbolista que fichó por el equipo dirigido por Pep Guardiola en el año 2021, y por el que pagaron la desorbitada cifra de 117,5 millones de euros. Y es que, con su cada vez menor protagonismo en el equipo 'skyblue', el extremo estaría buscando un nuevo destino donde sentirse importante.

El mercado del Everton

Ahí es donde entra un juego un Everton que, más allá de ocupar posiciones de media tabla en la Premier League los últimos años, sigue reforzándose con una inversión importante. Este mercado estival, el club de Liverpool ha gastado casi 90 millones de euros en distintas operaciones, entre las que destaca el fichaje de Thierno Barry procedente del Villarreal por 30 millones. Además, se han hecho con Dewsbury-Hall del Chelsea, o Adam Aznou del Bayern de Múnich.

Presentación de Rayan Cherki con el Manchester City / Manchester City

Nuevos competidores

Grealish ya vio como sus minutos bajaban de la temporada 23/24 a la 24/25, pero es que, de quedarse, todo lleva a pensar que se reducirían aún más. Con la llegada de Ryan Cherki desde el Olympique de Lyon o el fichaje de Omar Marmoush en el útlimo mercado invernal, el internacional inglés no parece tener hueco en la plantilla del Manchester City.

En la pasada campaña, Jack solamente fue titular en 7 de los 32 encuentros en los que estuvo disponible en la liga inglesa. Además, solo participó en 20 de ellos, contribuyendo con un gol y una asistencia. En cualquier caso, David Moyes confía en poder recuperar su mejor versión, y si lo logra, supondría un gran avance en la lucha por la permanencia.