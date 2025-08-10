Rasmus Hojlund, candidato para la delantera del AC Milan

Rasmus Hojlund sabe que, si quiere ser protagonista y jugar muchos minutos, su futuro no está en el Manchester United. El delantero danés no ha terminado de rendir en la Premier League, y con los fichajes de los Red Devils en el ataque, su salida parece estar asegurada. De momento, el AC Milan sería el equipo más interesado en el futbolista y podría hacerse con sus servicios este mismo mercado, según informa Ben Jacobs.

En cuanto a las cifras y el tipo de operación, aún no está claro cómo se puede producir el movimiento. Los de Old Trafford tienen claro que, si es posible, su prioridad sería una venta, aunque no están negados a una cesión. En Milán, la voluntad de los rossoneri estaría más encaminada hacia una cesión con opción de compra que se acerque a las pretensiones de los ingleses, que valoran a Hojlund en unos 40 millones de libras.

Mbeumo en su fichaje con el Manchester United / EFE

La nueva delantera 'red'

La revolución que está llevando a cabo el equipo dirigido por Rúben Amorim en su ataque lleva a pensar en que las partes se terminarán entendiendo. El primero en llegar fue Matheus Cunha, por el que pagaron 74 millones de euros a los Wolves. Después fue el turno de Bryan Mbeumo, que dejó el Brentford por 75 millones, y por último se anunció a Benjamin Sesko, por un precio mayor a 80 millones. Por ello, desde Italia se frota las manos con la opción del internacional danés.

Rendimiento insuficiente

El Manchester United pagó casi 80 millones a la Atalanta para incorporar a Hojlund, y su rendimiento no ha estado a la altura de su coste. En 95 encuentros con la camiseta 'red', el ariete de 22 años ha conseguido ver puerta en 26 ocasiones y asistir a sus compañeros en 6, es decir, poco más de una participación de gol cada tres partidos. A raíz de ello, los ingleses se han reforzado con dos jugadores destacados en la pasada Premier League como Cunha y Mbeumo, y un joven con proyección como Sesko.