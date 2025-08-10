Maresca vuelve a descartar a Nico Jackson

Los equipos continúan intentando buscar un delantero con gol que aporte movilidad y sepa mover las líneas defensivas. Es por ello que, tanto Newcastle como Bayern de Múnich están atentos al futuro incierto de Nico Jackson como jugador del Chelsea, puesto que se ha vuelto a caer de la convocatoria realizada por Maresca para el partido amistoso ante el AC Milan.

Nico Jackson abandona el Chelsea / EFE

Fuera de la convocatoria

A pesar de no entrar en los planes de Maresca, el delantero senegalés de 24 años ha disputado esta temporada 37 partidos con los 'Blues', logrando anotar 13 goles y 6 asistencias, mostrando un buen rendimiento que se ha llevado críticas de los aficionados por su falta de puntería. Además, con la reciente incorporación de Joao Pedro y Liam Delap, los minutos para el delantero no están garantizados.

Nicolas Jackson, futbolista del Chelsea / EFE

Newcastle vs Bayern por Jackson

Con la más que posible salida de Isak al Liverpool por más de 130 millones de euros, el Newcastle está barajando seriamente si apostar por Nico Jackson, ya que conoce la Premier y ha realizado una temporada notable con el Chelsea. Por otro lado, el Bayern de Múnich se ha fijado en el delantero tras encontrarse con la negativa de Benjamin Sesko, que pondrá rumbo a Manchester para firmar con los 'red evils', después de esta negativa, el club bávaro ha irrumpido en la carrera por Nico Jackson, ya que es un jugador del agrado del técnico.

Cabe recordar que el atacante de 24 años llegó a Londres en la temporada 23/24 a cambio de 37 millones de euros procedente del Villarreal CF. Sus buenos números está temporada han logrado que cuente con 'novias' para poder decidir donde continuar su carrera, porque Maresca le ha abierto la puerta de salida.