Así está el mercado a una semana del inicio de LaLiga

A menos de siete días de que empiece a rodar el balón en LaLiga, hacemos un resumen de las plantillas de la máxima categoría del fútbol español. Con los últimos partidos de pretemporada aún por disputar para la mayoría de los equipos, los entrenadores deberán formar el mejor "once" posible de cara a ganar los primeros tres puntos de la competición. Eso sí, aún hay mucho trabajo por hacer en las oficinas antes de que se cierre definitivamente la ventana de fichajes estival el 1 de septiembre a las 23:59 hora peninsular.

Los fichajes del Valencia CF en el Trofeu Taronja / @ValenciaCF

Por el momento, el mercado de verano en LaLiga se puede calibrar con los 466.275.000 € ingresados por transferencias por los 494.000.000 € gastados en fichajes según Transfermarkt. Es decir, un balance negativo de unos 28 millones de euros. Los últimos movimientos han sido la salida de Íñigo Martínez al futbol saudí, la cesión de Mateo Joseph al RCD Mallorca o la llegada de Arnaut Danjuma al Valencia CF.

El mercado de verano 2025/2026 se recordará como uno muy activo para los clubes de la Comunitat Valenciana. Hasta 25 altas en total para reforzar sus plantillas y afrontar con garantías, cada uno con su propio objetivo, una campaña que promete alta competitividad. Valencia CF, Levante UD, Elche CF y Villarreal CF presentan, aunque con estrategias diferenciadas, caras nuevas que les permitirán afrontar sus respectivas aspiraciones.

Mientras, los grandes del fútbol español también han protagonizado operaciones de peso que pueden ser claves en el desenlace final del campeonato. Tanto Real Madrid con Dean Huijsen o Trent, FC Barcelona con Joan García o Rashford como Atlético de Madrid con Baena o Johnny Cardoso, han hecho grandes inversiones para intentar alzarse con el título de liga al final de la temporada.

Valencia y su "proyecto europeo"

Plantilla del Valencia CF / SD

El club de Mestalla ha protagonizado uno de sus mercados más ambiciosos de los últimos años. Con la llegada de Ron Gourlay a la capital del Túria y los ingresos por las ventas de Yarek y Cristhian Mosquera, el Valencia ha cerrado incorporaciones como Dani Raba, Julen Agirrezabala (cesión), José Copete, Baptiste Santamaría y las últimas incorporaciones de Filip Ugrinic y Arnaut Danjuma. Carlos Corberán, aunque con la falta de algunos fichajes más, contará así con una plantilla más profunda para aspirar a puestos europeos.

El Levante de Julián Calero

Levante UD frente al Auxerre / X

El Levante UD vuelve a LaLiga y afronta el reto de la Primera División con bastantes incorporaciones. Han llegado Olasagasti, Kervin Arriaga, Jérémy Toljan, Koyalipou, Matías Moreno, Alan Matturro, Manu Sánchez y Víctor García. También han salido del Ciutat, Kochorashvili, Algobia, Andrés Fernández y Vicente Iborra. El técnico Julián Calero ha reconocido que aún es necesario un refuerzo por línea, aunque las limitaciones salariales marcan el ritmo de las operaciones. La pretemporada, eso sí, se ha cerrado con una victoria frente al Auxerre que ha dejado buenas sensaciones de cara al debut liguero frente al Deportivo Alavés.

Elche CF, Eder Sarabia a la cabeza

En el Martínez Valero, la dirección deportiva ha optado por un mercado de bajo coste pero equilibrado. Las llegadas han sido seis: Germán Valera, Léo Pétrot, Alejandro Iturbe, Álvaro Rodríguez, Víctor Chust y Martim Neto. Las salidas de Nico Castro (5 millones al Toluca) y Nico Fernández (8 millones al New York City) han generado un balance positivo, que permitirá afrontar la temporada sin sobresaltos económicos.

Villarreal CF: ventas millonarias y compras estratégicas

Anuncio de Thomas Partey al Villarreal CF / VILLARREAL CF

El Submarino Amarillo ha sido protagonista por su capacidad de generar ingresos y al mismo tiempo reforzarse con piezas clave. Álex Baena (42 millones) y Thierno Barry (33 millones) han dejado las arcas llenas, y en su lugar han llegado jugadores como Santiago Mouriño, Rafa Marín, Thomas Partey, Tajon Buchanan y Alberto Moleiro. El club busca mantenerse competitivo en LaLiga y en competiciones europeas, optimizando su plantilla con equilibrio entre juventud y experiencia con futbolistas que les puedan generar plusvalías.

Los "grandes movimientos"

Entre los clubes aspirantes al título liguero, el Real Madrid ha realizado una inversión de 178 millones para incorporar a nombres como Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras, Franco Mastantuono y Dean Huijsen. El Barcelona, en un mercado más contenido por su realidad financiera, ha sumado a Joan García, Masrcus Rashford y Roony Bardghji, mientras que el Atlético de Madrid ha acometido una profunda reestructuración con los fichajes de Álex Baena, Johnny Cardoso, Thiago Almada, Ruggeri, Marc Pubill y Dávid Hancko.

Marcus Rashford, Joan Garcia y Roony Bardghji, los nuevos fichajes, posan con el trofeo Joan Gamper. / Marc Graupera

El primer rival del Valencia CF, con caras conocidas

Por su parte, la Real Sociedad, primer rival del Valencia en LaLiga, afronta un cambio de ciclo tras las salidas de Zubimendi y Imanol Alguacil en este mercado y las de Merino o Le Normand en el pasado. A pesar de haber tenido un mercado bastante parado hasta hace nada, los de Anoeta han incorporado a dos jugadores que le elevan el suelo competitivo. Además de los regresos de cesión de Urko González y Jon Gorrotxategi para sustituir a Zubimendi, han llegado Duje Caleta-Car y el ex valencianista, Gonçalo Guedes.