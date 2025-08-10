Milos Lukovic será el delantero de la UD Las Palmas

Una de las peticiones de Luis García Fernández era un jugador para la delantera. Tras haber sondeado nombres como Paco Alcácer, la directiva canaria ha decidido apostar por Milos Lukovic, delantero que la pasada campaña estuvo cedido en el Heerenven holandés por parte del Estrasburgo y que consiguió 13 goles.

El internacional en todas las inferiores de Serbia, es considerado en su país natal como una joven promesa, además, ha sido objeto de deseo de equipos importantes tras su buena actuación en la máxima categoría del fútbol holandés.

Milos Lukovic / X

El '9' ansiado

Atlántico Hoy ha sido el primer medio en dar el nombre y, aunque el técnico del conjunto canario restó importancia sobre el esperado nueve, desde Las Palmas afirman que trascendió a los medios que el delantero sería un goleador que llegaría de la máxima categoría francesa. La idea es calcar la operación que se hizo con Fábio Silva, es decir, una cesión que pueda permitir que el jugador explote y pueda tener mercado.

Un mercado lleno de movimiento

Con la casi segura llegada del delantero a Las Palmas, se convertirá en el décimo fichaje cerrado por el club. En cambio, el conjunto pío pío se ha desprendido de 13 jugadores. También, llega a una posición que, sin contar con él, ya tiene 6 candidatos: Mata, Cardona, Kaba, Sandro, Jesé y Ale García. Cabe recordar que el Estrasburgo, equipo al que pertenece, forma parte de BlueCo, una multipropiedad que es propietaria del Chelsea FC también.