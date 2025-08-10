El Al-Nassr se interesa en Kingsley Coman

El futbol saudí está volviendo a hacer estragos en el mercado de fichajes. Desde su irrupción hace unos años, Arabia se ha posicionado tanto como un comprador de estrellas en sus últimos años de fútbol, futbolistas en su mejor momento deportivo como en promesas incipientes del panorama mundial.

John Duran en el Al Nassr / EFE

Entre los grandes del país, el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo es el que más se está moviendo en los últimos días. Ya se hizo oficial la llegada de Joao Felix al club procedente del Chelsea. El fichaje de Íñigo Martínez, aunque sorprendente, ya se ha anunciado y, ahora, el club saudí iría tras otra estrella europea para cerrar el ataque junto a Cristiano Ronaldo, Sadio Mané y, el último en llegar, João Félix.

Íñigo Martínez en su presentación con el Al-Nassr / @AlNassrFC

Además, el equipo cuenta con otros grandes futbolistas como Mohamed Simakan e Íñigo Martínez en defensa, Marcelo Brozovic y Otàvio en el centro del campo y Jorge Jesus en los banquillos. Eso sí, también es parte de la plantilla Aymeric Laporte, pero la salida del central hispanofrancés podría estar cerca, más aún con la llegada del futbolista de Ondarroa directamente desde Barcelona.

Simakan celebrando un gol junto a Mané, Joao Felix, Brozovic y Cristiano / @AlNassrFC

Ahora le tocaría el turno a Kingsley Coman. Según Fabrizio Romano, el futbolista francés estaría abierto a una posible salida con destino Arabia. De hecho, las negociaciones estarían en marcha y el Al-Nassr habría enviado una oferta inicial de unos 30 millones de euros. De esta manera, el Bayern liberaría una alta ficha e ingresaría una buena cantidad de dinero por un jugador que perdería protagonismo con la llegada de Luis Díaz.

De París a Múnich, pasando por Turín

Kingsley Coman debutó con el París Saint-Germain en 2013, disputando 4 partidos antes de fichar por la Juventus en 2014. Con el conjunto italiano jugó 22 encuentros y marcó 1 gol, levantando la Serie A y la Coppa Italia. En 2015 llegó cedido al Bayern Múnich, club en el que se consolidó y con el que acumula 339 partidos, 72 goles y 71 asistencias en todas las competiciones. En su palmarés figuran 8 Bundesligas, 3 Copas de Alemania, 1 Champions League en la que metió el gol de la victoria ante el PSG, 1 Supercopa de Europa y 1 Mundial de Clubes. También ha conquistado la Ligue 1 y la Serie A, convirtiéndose en uno de los pocos futbolistas que ha ganado ligas en tres países distintos.