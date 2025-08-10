El Neom SC estaría interesado en un jugador de la Premier

El Neom SC, el equipo de "La Línea" recién ascendido a la Saudi Pro League, está cerca de cerrar un fichaje alto nivel. El mediocentro maliense Abdoulaye Doucouré, llegaría al club libre desspués de finalizar su contrato con el Everton hace poco más de un mes.

Según Ben Jacobs, el club saudí ya mantiene conversaciones serias con el jugador para atraerle sin coste de traspaso durante esta ventana estival. El diario The Sun añade que los diálogos están "en fase avanzada" y que el centrocampista, familiarizado con retos de alto nivel, contempla el proyecto con interés, impulsado por propuestas profesionales y económicas bastante atractivas.

Nueva potencia en Arabia Saudita

Lacazette en su presentación con el NEOM SC / @NEOMSC

El movimiento encaja en la estrategia ambiciosa del Neom: armar un equipo competitivo en su primera temporada en la élite del fútbol saudí. El club ya ha confirmado las incorporaciones de figuras como Alexandre Lacazette, Said Benrahma, Marcin Bułka y Nathan Zézé. Además, cuentan con Christophe Galtier como entrenador. El técnico francés de 58 años cuenta con una amplia trayectoria en los banquillos. Ha pasado por equipos de la Ligue 1 como el St-Étienne, LOSC Lille, OGC Niza o PSG, además de una experiencia en el fútbol qatarí con el Al-Duhail SC.