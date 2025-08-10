Omar Alderete libera al Getafe

Omar Alderete será nuevo jugador del Sunderland. El central paraguayo pone fin a su etapa en el Getafe para dar el salto a la Premier League, en una operación que ronda los 12 millones de euros fijos más 1 millón en variables. El contrato le vinculará con el conjunto inglés hasta 2029.

Para Alderete, es una oportunidad de oro para cumplir su sueño: jugar en la Premier League. Llega a un recién ascendido que busca reforzar su zaga con experiencia internacional y carácter competitivo. Para el Getafe, en cambio, la venta es mucho más que un simple traspaso. La salida del paraguayo libera una parte importante de masa salarial, algo clave en este momento de la temporada.

Alderete, cerca de dejar una millonada en la Premier League / SD

Con esta operación, el club azulón podrá inscribir a varios futbolistas que estaban pendientes de entrar en la lista oficial de LaLiga por cuestiones de límite presupuestario. El alivio económico llega en un momento estratégico, justo antes del arranque liguero, y abre la puerta a un cierre de mercado más tranquilo para José Bordalás y la dirección deportiva del club azulón. Eso sí, se desprende de un futbolista clave de su plantilla

Omar Alderete, central perfil Premier

Omar Alderete ha recorrido varios países y ligas en su carrera, consolidándose como un defensa central sólido y versátil. Formado en Cerro Porteño, debutó en 2016 y tuvo pasos por Gimnasia y Huracán en Argentina antes de dar el salto a Europa con el FC Basilea, donde disputó competiciones europeas. En 2020 llegó al Hertha Berlín y un año después debutó en LaLiga con el Valencia CF, donde fue titular de la mano de José Bordalás.

Omar Alderete - Valencia.jpg / SD

Desde 2022, Alderete se ha establecido en el Getafe CF, sumando más de 60 partidos en dos temporadas y superando los 2.000 minutos en liga por campaña. Con más de 130 partidos en LaLiga y experiencia europea, Alderete destaca por su regularidad, presencia física y aporte ofensivo en jugadas a balón parado, consolidándose como un central fiable y con capacidad de adaptación.