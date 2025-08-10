El Chelsea sigue buscando un destino para Renato Veiga

Renato Veiga es uno de los futbolistas cuyo futuro parece estar lejos de Stamford Bridge. Y es que, con el overbooking de jugadores que sufre el Chelsea, club con el que tiene contrato hasta 2031, los Blues son conscientes de que el portugués es una de las piezas por las que pueden sacar dinero con su venta. De esta manera, los londinenses continúan buscando un destino al defensor, ya con la opción del Atlético de Madrid caída.

Una opción menos

Los rojiblancos fueron el equipo que estuvo más cerca de resolver el problema del Chelsea. Hace menos de un mes, las informaciones desde España e Inglaterra apuntaban a que los colchoneros estaban en negociaciones para fichar al futbolista de 22 años, pero la operación se enfrió por la distancia entre las posturas de madrileños y londinenses. A raíz de ello, el Atlético no tardó en ir a por otro central zurdo para reforzar su zaga, y se hizo con Dávid Hancko en un movimiento que se llevó a cabo rápidamente.

Sin embargo, parece que el joven defensor tendría más pretendientes. El Bayern de Múnich ha sido uno de los equipos que más ha sonado para incorporar a Veiga, que podría jugar bajo las órdenes de un entrenador que también fue central como es Vincent Kompany. Desde la Premier, Fabrizio Romano asegura que varios clubes también estarían interesados en hacerse con el portugués.

Renato Veiga en un entrenamiento / JuventusFC

Su última temporada

Tras su fichaje por los Blues, cuando pagaron 14 millones al Basilea en 2024, el central de 21 años solo disputó 7 encuentros en Premier League hasta el mercado invernal, cuando fue cedido a la 'Vecchia Signora'. Ya en Italia, Veiga jugó 15 partidos entre liga y Champions, dejando buenas sensaciones en la Serie A.