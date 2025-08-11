Alderete al Sunderland, ya son 150 millones gastados

Omar Alderete va a vestir la camiseta del Sunderland la próxima temporada. El defensa del Getafe pone fin a su etapa en La Liga para llegar a la Premier League por 12 millones de euros. El exvalencianista aterriza a un equipo recién ascendido, que está invirtiendo gran cantidad de dinero este mercado con el objetivo de permanecer en la máxima competición del fútbol inglés. Firma hasta 2029 y se convierte en el 11º fichaje del equipo.

150 millones de euros invertidos

El Sunderland ha hecho 11º fichajes, contando a Alderete, en lo que va de mercado. Por siete de esos jugadores, el conjunto inglés ha tenido que desembolsar dinero, posicionándose en el sexto equipo con mayor gasto de la Premier League. El fichaje más caro ha sido Habib Diarra procedente del Estrasburgo. El senegalés ha llegado por 31,5 millones de euros para ser el pilar del centro del campo. La zona media del campo ha sido la más reforzada, los ingleses también han traído a Enzo Le Feé de la Roma por 23 millones, Sadiki del Union SG y Xhaka por 15 millones. El suizo ya contrastado en la liga inglesa después de su largo paso por el Arsenal.

Simon Adingra, nuevo jugador del Sunderland / Sunderland AFC

Simon Adingra ha sido el primer atacante que ha firmado por el equipo. El extremo izquierdo no contaba con el protagonismo deseado en el Brighton y el Sunderland se ha hecho con sus servicios hasta el 2030 por 24 millones. Chemsdine Talbi firma para ocupar el extremo derecho, el joven ex del Brujas ha firmado por 20 millones tras tres temporadas en la elite.

Robin Roefs ha sido el elegido para ocupar la portería, el neerlandés con una temporada como titular en la Eredivise, llega al Sunderland del Nijmegen por 10,5 millones. A la lista de fichajes se suma la cesión de Marc Guiu y las incorporaciones a coste cero de Reinildo Mandava y Arthur Masuaku.