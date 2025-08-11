Arnau Martínez como alternativa a Juanlu
Tras la negativa recibida por parte del Sevilla, el club italiano se ha fijado en otro jugador español para el carril derecho
Aunque bien es cierto que parecía que el traspaso de Juanlu al Napoli estaba cerrado, el club italiano nunca ha llegado a las pretensiones del director deportivo del Sevilla, Antonio Cordón, que pedía 20 millones de euros para aceptar que el jugador hiciera las maletas para poner rumbo a la Serie A.
Semana importante para Juanlu
Esta semana se prevé que retomen las negociaciones por el lateral para tratar de desatascar la operación. Sin embargo, el Sevilla tiene en juego mostrar a los equipos su músculo para negociar y, si finalmente consiguen sus pretensiones, reforzarán su imagen de cara al mercado internacional.
En el día de hoy, desde Italia han informado que el club italiano se encuentra en estos momentos rastreando el mercado de laterales derechos. Tras la opción de Juanlu Sánchez, el Napoli ha mostrado interés en el lateral del Girona, Arnau Martínez. Con el conjunto gerundense no es por el único jugador que negocian, puesto que el lateral izquierdo Miguel Gutiérrez también es uno de los deseos del club italiano.
Opción para Arnau Martínez
El perfil de Arnau es similar al de Juanlu, aunque el jugador del Girona tiene una cláusula de 14 millones, bastante menos que los 20 millones que pide el conjunto de Nervión por su prometedor lateral, por lo que puede ser una opción seria como alternativa si falla la opción 'A'.
Una pretemporada atípica
Como ha informado el diario AS, en Sevilla se espera que esta semana el club hispalense retome la negociación a lo largo de esta semana, puesto que el jugador tiene firme interés en incorporarse a la dinámica del club italiano después de rechazar ofertas importantes. Eso sí, no ha sido apartado del grupo, ya que ante el Toulouse fue titular. A expensas de lo que acontezca con Juanlu, el Napoli empieza a mirar alternativas.
