Carlos Baleba es el siguiente objetivo del Manchester United

El Manchester United podrá tener problemas en el terreno de juego, pero fuera de él, la directiva no tiene reparo en gastarse cientos de millones de euros cada verano para intentar mejorar el equipo. Ahora, y tras la enorme inversión realizada en la delantera, estarían en busca de un centrocampista para equilibrar su plantilla. Ahí es donde entra en juego el nombre de Carlos Baleba, futbolista del Brighton por el que, según informa Rudy Galetti, estarían negociando desde hace días.

Precio desorbitado

Como no podía ser de otra forma después de ver los precios que han pagado los Diablos Rojos por sus tres nuevos delanteros, las Gaviotas están decididas a obtener una cifra muy alta para dejar marchar a su jugador. Según ESPN, las pretensiones del conjunto inglés estarían rondando los 120 millones de euros, cantidad que sorprende viendo los 40 millones de valor de mercado que le adjudica a Baleba la página web especializada Transfermarkt. Por lo menos, los de Old Trafford se pueden aferrar a la ventaja que supone que el camerunés quiera que el traspaso salga adelante.

De todas formas, es comprensible que el Brighton no tenga en sus planes deshacerse de un futbolista que, a pesar de sus 21 años, ya es pieza clave en el esquema de Fabian Hürzeler. En la última edición de la Premier League, el internacional por Camerún disputó 34 encuentros, anotando 3 goles y repartiendo una asistencia. Además, Baleba fue titular hasta en 31 ocasiones, lo que demuestra la confianza del entrenador en él.

Matheus Cunha en su presentación con el Manchester United / Manchester United

El mercado del United

230 son los millones de euros que lleva gastados el equipo dirigido por Rúben Amorim durante este mercado. Benjamin Sesko fue el más caro, ya que pagaron 76,5 millones al RB Leipzig para llevárselo, pero los precios de Matheus Cunha y Bryan Mbeumo rondaron la misma cifra. Por ello, cuesta creer que el decimoquinto clasificado de la anterior Premier, que no jugará competición europea este curso, pueda volver a romper el mercado pagando más de 100 millones por Baleba. Sin embargo, nunca se puede descartar al United en cuanto a fichajes.