El Bayer Leverkusen muy cerca fichar a Loïc Badé

Bayer Leverkusen y Sevilla CF negocian el traspaso del central francés Loïc Badé. Según ha informado el periodista Fabrizio Romano; el acuerdo está más cerca y las conversaciones están en marcha con el equipo 'hispalense', después de los términos personales acordados con el entorno de Badé la semana pasada. Bayer es optimista y quiere cerrarlo esta semana para tenerlo disponible antes del debut en Bundesliga frente al Hoffenheim.

El central francés ha trabajado estos días en solitario en el césped de la ciudad deportiva para recuperarse lo antes posible de una pequeña lesión que le ha dejado fuera de la pretemporada con el Sevilla CF. 'Los Leones' ofrecen un contrato con cantidades superiores a las que recibe como ‘blanquirrojo’ y con una duración hasta 2030. Con la venta de Badé al Leverkusen, el conjunto ‘blanquirrojo’ tiene serios problemas en la zaga porque en el primer partido de La Liga frente al Athletic de Bilbao solo tienen disponibles a Marcão y a Kike Salas.

Bayer equipo con dinero

Wirtz y Frimpong, fichajes del Liverpool / EFE

Con las ventas del Bayer Leverkusen de Wirtz y Frimpong por 165 millones de euros entre los dos, el conjunto hispalense podría forzar al Leverkusen a pagar más de lo que tenían previsto. El Bayer no ha sido el único equipo que ha hecho una oferta por el central del conjunto sevillano. El Bournemouth de la Premier League hizo una oferta de 30 millones de euros por el zaguero, pero al central francés no le convenció el destino y prefirió esperar a un equipo que juegue la Champions League la próxima campaña. Con la incorporación de Badé el equipo alemán realizaría su onceavo fichaje tras fichar a; Tillman por 35 millones de euros, Quansah (35), Maza (12), Flekken (10) o Kofane (5,25).