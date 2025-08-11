Borja Iglesias decide su futuro

El delantero presionó al Betis para tratar de abaratar su traspaso al Celta de Vigo

Hugo Ferrer

Era cuestión de tiempo. El delantero gallego Borja Iglesias, de 32 años, será jugador del Celta de Vigo de nuevo. Ahora en propiedad. El curso pasado fue el máximo goleador del equipo tras disputarla como cedido por un Real Betis que no contaba con él.

El jugador aterrizó este lunes en la capital viguesa para ser recibido por sus padres (y mascotas), según captaron las cámaras de la Televisión Gallega. Con todo, la operación no ha sido tan fácil como se esperaba. Ha habido que esperar a la semana de inicio de LaLiga para pactar el acuerdo. Los de Claudio Giráldez debutarán el próximo domingo a las 17.00 horas en Balaídos precisamente frente al Getafe.

El contrato de Borja Iglesias

Las cifras de la operación rondan los dos millones de euros fijos y el jugador se vincula con un contrato de 2+1. Volverá a ser una opción para delantera junto con el veterano Iago Aspas, el joven Durán y los recientes fichajes Bryan Zaragoza y Ferran Jutglà.

