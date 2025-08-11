El descarte de Guardiola que se marcha al Everton

Según Fabrizio Romano, Manchester City y Everton han llegado a un acuerdo para la cesión de Jack Grealish al conjunto 'toffee'. El jugador que fue en su momento el inglés más caro de la historia se ha convertido en un descarte para Pep Guardiola. El protagonismo con el equipo 'citizen' era cada vez menor y, tras pagar 117,5 millones de euros en 2021, cuatro años después parece que su etapa en Manchester ha terminado.

Manchester City's Jack Grealish gets treatment before leaving the field injured during the Champions League playoff first leg soccer match between Manchester City and Real Madrid at the Etihad Stadium in Manchester, England, Tuesday, Feb. 11, 2025. (AP Photo/Darren Staples) Associated Press / LaPresse Only italy and spain. EDITORIAL USE ONLY/ONLY ITALY AND SPAIN / Associated Press/LaPresse. LAP

Sin protagonismo en Manchester

Aunque el futbolista se marche en forma de cesión, todo indica que no volverá al conjunto 'skyblue'. Además, el Everton, según David Ornstein, cuenta con una opción de compra de 50 millones de libras. Grealish, quien alzó la ansiada Champions League en 2023 a las órdenes de Guardiola, ha dejado de ser un jugador clave en el once mancuniano para pasar a ser una pieza intrascendente para el entrenador catalán. El de Birmingham solo hizo acto de presencia en 715 minutos de la pasada Premier League.

Además, la competencia se ha acrecentado tras este mercado estival. Con la llegada de Rayan Cherki en verano y de Omar Marmoush en enero, sus posibilidades de jugar se habían reducido todavía más, lo que le ha llevado a buscar una salida. Como ha informado el periodista italiano, está previsto que el futbolista pase el reconocimiento médico durante el lunes y que el fichaje se haga oficial en las próximas horas.

Un equipo reforzado

David Moyes, el que será su nuevo entrenador en la ciudad de Liverpool, confía en sacar a relucir otra vez la mejor versión del extremo inglés para poder mirar hacia los puestos europeos de nuevo. Para ello, la dirección deportiva del club británico ha incorporado a varias caras nuevas a cambio de un total de 87 millones de euros. Entre los fichajes se encuentra el exjugador del Villarreal CF, Thierno Barry, Kiernan Dewsbury-Hall o Adam Aznou, el cual estuvo cedido en el Real Valladolid durante la pasada campaña.